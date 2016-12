Denis Villeneuve negocia para dirigir refilmagem de ‘Duna’

RIO — Denis Villeneuve está em negociações para dirigir a refilmagem de “Duna”, clássico de Frank Herbert que virou um longa-metragem com Sting em 1984, pelas mãos de David Lynch. Segundo o “Hollywood Reporter”, o cineasta está negociando com a equipe de produtores que garantiu os direitos da obra, em novembro.

Se o acordo for fechado, Villeneuve se consolidará como o grande nome da ficção científica em Hollywood atualmente. Seu filme “A chegada”, atualmente em cartaz no Rio, é um sucesso de crítica, presente em várias listas de melhores do ano, e o primeiro trailer da sequência de “Blade Runner” deixou os fãs em polvorosa no início da semana.