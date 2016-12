Decisão da justiça suspende sessões extraordinárias da Câmara de Cascavel

As sessões extraordinárias da Câmara de Cascavel que seriam realizadas hoje as 14h30 e 16h respectivamente, tendo na pauta 16 projetos de relevância para Cascavel como Plano Diretor, Lei de uso do solo, e expansão do perímetro urbano foram suspensas por decisão liminar da Juíza Fernanda Consoni.



A ação popular foi proposta por vários cidadãos, dentre eles, a Presidente do Movimento Cascavel Cidadã, Márcia Fontanella e os Vereadores Eleitos Fernando Hallberg (PPL), Sebastião Madril (PMB), Serginho Ribeiro (PPL), Josué de Souza (PTC) e Parra (PMDB).



A alegação principal é de que os projetos de lei que estão na pauta destas sessões, são de grande relevância para o Município de Cascavel e o afetará para os próximos 10 anos, e não deveria ser feito em duas sessões extraordinárias, inclusive as duas no mesmo dia com intervalo de apenas 1h30 entre elas, entre dois feriados de final de ano onde a maior parte das pessoas já estão de férias ou em clima de ano novo.