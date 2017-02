De volta ao Corinthians, Jadson desabafa sobre excesso de peso

De volta ao Corinthians, apesar de não ter sido anunciado oficialmente, Jadson, destaque do time campeão brasileiro de 2015, usou as redes sociais para rebater as críticas sobre excesso de peso. No Instagram, ele disparou:

'Continuar trabalhando sempre e importante!!!Agora que jogador que vem de algum tempo parado volta em forma?Todos precisam de uma pré-temporada para recuperar a boa forma,tem gente que escreve coisas para ganhar ibope. Tô vendo que vou ter que calar muita gente como fiz em 2015...'

Na quarta-feira, Joaquim Grava, consultor médico do clube paulista, dissera que Jadson está um pouco acima do peso:

– Ele engordou um pouquinho, está um pouquinho inchado, não joga desde outubro. Engordou uns quatro (quilos). Em um mês ele está pronto para jogar – disse ao "Fox Sports". Jadson