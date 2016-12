De saída do Fla, Emerson Sheik dispara contra Zé Ricardo

De saída do Flamengo, mas sem ter anunciado seu próximo clube, Emerson Sheik não poupou críticas ao técnico Zé Ricardo. Em entrevista à rádio FM O Dia, o atacante disparou contra o treinador, que o deixou na reserva durante boa parte do Brasileiro:

- Ele é um bom treinador, mas só está há seis meses no profissional, é natural que demore a engrenar. Além disso, tem o lance de tratar as pessoas com igualdade. O Zé Ricardo se perdeu um pouco em relação a isso - criticou. Flamengo em 29 de dezembro

Hoje com 37 anos, Sheik também lamentou a queda de rendimento do rubro-negro no Brasileiro (o time ficou algumas rodadas na vice-liderança, mas terminou em terceiro):

- Deu tudo errado para todo mundo. O título estava na mão, mas o ditado diz que quem planta goiaba, colhe goiaba. A gente colhe tudo o que plantou - filosofou

Mesmo magoado por ter tido poucas chances, especialmente desde a chegada de Zé Ricardo, Sheik diz não ter se arrependido por ter voltado ao clube:

- Não me arrependo por causa da história do clube e da torcida. É um privilégio jogar no Flamengo. Vou torcer para o clube fazer um ano diferente de 2016. Espero que a cabeça dos profissionais que comandam o clube mude.

O atacante, que estaria nos planos de clubes como Atlético-MG e Atlético-PR, também falou sobre o futuro:

- Não preciso mais de dinheiro. Quero um clube no qual eu esteja feliz.