De férias, Messi mantém a forma no Atlético Rosario

Lionel Messi segue curtindo as férias em sua cidade natal na Argentina. Nesta terça, o camisa 10 do Barcelona foi ao Atlético Rosario treinar. E posou para foto com um fã.

Vice-líder do Campeonato Espanhol, com três pontos a menos que o Real Madrid, o Barcelona se reapresenta semana que vem. O primeiro jogo do time é dia 5, contra o Atlético Bilbao, fora de casa, pela Copa do Rey.

Companheiro de Messi no Barça, Neymar segue curtindo as férias no Brasil. Nesta quarta, o camisa 11 do time catalão será a principal atração do Jogo das Estrelas, comandada por Zico, no Maracanã. Messi treina em Rosário