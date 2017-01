De boneco do posto a Bob Esponja, veja os melhores memes da derrota de Ronda

Os internautas não perdoaram a avassaladora derrota de Ronda Rousey para Amanda Nunes no UFC 207, em Las Vegas, nesta sexta. Poucas horas depois, os memes surgiram na web, tripudiando da ex-campeã do peso-galo, que foi nocauteada pela brasileira em apenas 48 segundos. De boneco do posto a Bob Esponja, a lutadora americana recebeu várias 'homenagens'. Veja algumas delas:

Meme Ronda

Meme Ronda1

Meme ronda 2

Meme ronda 3

Meme 4

Meme ronda 5

Meme ronda 6

Meme 7

Meme ronda 8

Meme ronda 9

Meme ronda 10

Meme ronda 11