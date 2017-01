De boneco do posto a Bob Esponja, veja memes da derrota de Ronda

Os internautas não perdoaram a avassaladora derrota de Ronda Rousey para Amanda Nunes no UFC 207, em Las Vegas, nesta sexta. Poucas horas depois, os memes surgiram na web, tripudiando a ex-campeã do peso-galo, que foi nocauteada pela brasileira em apenas 48 segundos. De boneco do posto a Bob Esponja, a lutadora americana recebeu várias 'homenagens'.

Presidente do UFC, Dana White revelou que Ronda ficou 'devastada' com a humilhante derrota:

- O maior choque hoje foi a Ronda Rousey ter sido nocauteada em 48 segundos. Foi insano. Quando eu saí da arena, as pessoas estavam chorando. Estive com a Ronda o tempo todo. Ela é muito competitiva, está devastada, mas não tão mal quanto estava na luta contra a Holly Holm. Nos bastidores, claro, estava chateada, mas está sendo muito apoiada. Acho que vai se recuperar melhor do que na luta conta a Holly - disse Dana White à Fox.

