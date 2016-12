David Villa ironiza Bola de Ouro de Cristiano Ronaldo

Ex-jogador do Barcelona, David Villa ironizou a quarta Bola de Ouro, da revista France Football, conquistada pelo português Cristiano Ronaldo. Segundo o meia espanhol, que joga no New York City FC, Messi segue como o melhor do mundo:

- Eu acho que é uma votação difícil de ser valorizada. Às vezes se dá pelo rendimento pessoal e outras, pelo rendimento da equipe. Se é falado do melhor jogador do mundo, então deveria ganhar o Messi. Este ano e os outros - opinou David Villa.

O ex-meia do Barça também minimizou a liderança isolada do Real no Campeonato Espanhol. Hoje, três pontos separam o time de Madri de Messi e companhia:

- O Real Madrid tem uma vantagem considerável, mas o time cai muito. Confio no Barcelona e no Atlético para brigar (pelo título espanhol), que são os times que mais me tocam o coração - encerrou.