Dana White divulga novo vídeo do UFC 207, destacando retorno de Ronda

Sexta-feira, em Las Vegas, acontece o último evento do UFC no ano. E em grande estilo, com destaque para a primeira defesa de cinturão da brasileira Amanda Nunes. A adversária será ninguém menos do que a ex-campeã americana Amanda Rousey. Nesta terça, o presidente da entidade, Dana White, publicou novo vídeo de divulgação do evento.

A luta contra Amanda marca o retorno de Ronda após 13 meses. A última vez que a ex-campeã subiu ao octógono foi em sua única derrota em 13 lutas na carreira: para a compatriota Holly Holm, em Melbourne.

UFC 207, SEXTA-FEIRA, EM LAS VEGAS

CARD PRINCIPAL (a partir de 1h, horário de Brasília)

Peso-galo: Amanda Nunes x Ronda Rousey

Peso-galo: Dominick Cruz x Cody Garbrandt

Peso-pesado: Fabricio Werdum x Adversário a ser definido

Peso-galo: TJ Dillashaw x John Lineker

Peso-mosca: Louis Smolka x Ray Borg

CARD PRELIMINAR (a partir de 22h, horário de Brasília)

Peso-meio-médio: Johny Hendricks x Neil Magny

Peso-meio-médio: Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Peso-meio-médio: Mike Pyle x Alex Garcia

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Tim Means

Peso-meio-médio: Brandon Thatch x Niko PriceUFC 207