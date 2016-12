Cyborg é notificada por 'potencial violação antidoping', diz UFC

A lutadora brasileira Cristiane Cyborg foi notificada nesta quinta-feira pela Agência Antidoping dos EUA (Usada) de uma "potencial violação" ao código antidoping. A informação foi revelada pelo UFC em comunicado.

Cyborg teria sido flagrada com substâncias proibidas em exame realizado fora do período de competição, no início de dezembro. A substância não foi divulgada.

"A organização do UFC foi formalmente notificada hoje que a Agência Antidoping dos EUA (Usada) informou Cristiane "Cyborg" Justino sobre uma potencial violação da política antidoping decorrente de um exame fora do período de competição realizado em 5 de dezembro de 2016", diz o comunicado do UFC.

