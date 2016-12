Curitibano conta com atletas de renome para a Superliga B

Curitiba - O Clube Curitibano/Cascavel anunciou, ontem, dois reforços para a Superliga B feminina 2017. Atletas com passagem pelo voleibol internacional, Valeska Menezes (Valeskinha) e Flávia Assis reforçarão a equipe de Curitiba que compete com a vaga de Cascavel.

Valeskinha participou dos Jogos Olímpicos Atenas 2004, quando a seleção brasileira terminou em quarto lugar. Em 2003 recebeu o título de melhor bloqueadora da Copa do Mundo, no Japão, onde conquistou a medalha de prata. Em 2014, disputou o Campeonato Paulista pelo Vôlei Bauru e em 2015 acertou o seu retorno para disputar a Superliga.

Já Flávia Cristina Gonçalves de Assis tem passagem por clubes brasileiros e internacionais. Possui a incrível marca de alcançar 3,05m no ataque e 3m no bloqueio. Em clubes conquistou duas medalhas de ouro no extinto Torneio Internacional Salonpas Cup, a primeira em 2001 e o bicampeonato em 2003. Ainda se destacou na conquista do título nacional e da Copa da República Tcheca 2013, além de ter disputado a edição da Liga dos Campeões da Europa 2013.

O Clube Curitibano/Cascavel treinar desde o início deste mês sob o comando do campeão olímpico Jorge Edson, na capital do Estado, mas outros nomes de jogadoras só deverão se apresentados nos próximos dias. A apresentação oficial está marcada para o início de janeiro.