Curitiba promete pagar férias nesta sexta

Curitiba – Após ser acusada de aplicar um calote em seus servidores, a Prefeitura de Curitiba emitiu nota ontem à tarde garantindo que fará hoje o pagamento do terço de férias. "Nesta quinta-feira (29), foram pagos os salários dos 46 mil servidores, ativos e inativos. E nesta sexta-feira (30), mesmo com o feriado bancário, os servidores vão receber o pagamento das férias", diz a nota.

A administração municipal informou ainda que pagou ao funcionalismo neste mês de dezembro um total de R$ 541 milhões, incluindo a segunda parcela do 13º. "A folha salarial de dezembro representa em torno de R$ 300 milhões e a folha complementar das férias, neste dia 30, fica em pouco de mais de R$ 29 milhões", completa a nota.

Hospitais

Também ontem, a Secretaria de Estado da Saúde protocolou representação junto aos Ministérios Públicos Estadual e Federal contra o prefeito Gustavo Fruet tendo em vista o atraso no pagamento devido a dez hospitais da Capital. O pedido de providências se deve a possíveis irregularidades na transferência de recursos federais referentes à prestação de serviços ao SUS no mês de outubro. O município recebeu R$ 34 milhões do Fundo Nacional de Saúde e teria repassado apenas cerca de 10% desse valor aos hospitais.