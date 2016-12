Cristina Kirchner sofre novo processo na Argentina

BUENOS AIRES - A ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, sofreu um novo revés na Justiça. Nesta terça-feira, o juiz Julián Ercolini, encarregado de investigar o favorecimento de empresários amigos em concessões de obras públicas, processou a ex-chefe de Estado por associação ilícita e ordenou um embargo de 10 bilhões de pesos (cerca de US$ 630 milhões). Este ano Cristina já fora processada pelo juiz Claudio Bonadio por irregularidades em operações de venda de dólar futuro no Banco Central.

Também foram processados o ex-ministro do Planejamento, Julio De Vido; o ex-secretário de Obras Públicas, José López (preso em junho passado, quando tentava esconder uma mala com US$ 900 mil num mosteiro) e Carlos Kirchner, ex-funcionário do governo e primo do ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Ercolini também processou o empresário Lázaro Báez, sócio dos Kirchner, detido desde abril passado.

O magistrado está investigando, junto com uma equipe de promotores, escandalosas denúncias de corrupção envolvendo obras públicas. Os promotores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques acusaram Cristina e seus supostos cúmplices de terem implementado um “plano criminal” para beneficiar empresários amigos.

A ex-presidente também está sendo investigada por lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.