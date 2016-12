Crise no Leicester? Atual campeão inglês perde metade dos jogos e Mahrez é barrado

Há algo de podre no reinado do Leicester, que parece desmoronar a passos largos na temporada seguinte ao surpreendente título do Campeonato Inglês. Com a derrota por 2 a 0 diante do Everton, em casa, no "Boxing Day", o time corre risco de terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento. Já são nove derrotas em 18 jogos; ou seja, o Leicester perdeu metade das partidas do Inglês na temporada 2016/2017.

Para realçar os ares de crise, o técnico Claudio Ranieri decidiu barrar o meia argelino Ryad Mahrez, craque do time na conquista do Campeonato Inglês e escolhido o melhor jogador do ano pela associação de jogadores de futebol da Inglaterra. Mahrez só foi a campo no segundo tempo da derrota contra o Everton, quando o Leicester já perdia por 1 a 0.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Ranieri não fez questão de contemporizar e fez algumas críticas abertamente a Mahrez:

- Ele não está em boa forma agora, e eu quero dar um estímulo a ele. Não o vi treinar bem. Ele precisa dar mais pelo time. Eu quero mais - afirmou Ranieri.

Além de Mahrez, barrado, Ranieri não contou em sua escalação titular com os suspensos Huth, Fuchs e Vardy, todos peças importantes na última temporada. A ausência de Vardy deu origem a um protesto da torcida do Leicester, que levou máscaras do atacante ao estádio.

O resultado negativo nesta segunda-feira deixou o Leicester com 17 pontos, na 16ª colocação, apenas dois postos acima da zona de rebaixamento. O primeiro time no descenso é o Sunderland, que soma 14 pontos, três a menos que o Leicester. Se tropeçar novamente na última rodada do primeiro turno, contra o West Ham, no sábado de reveillon (31), o atual campeão inglês pode começar a segunda metade do campeonato na zona de rebaixamento.

Embora viva dificuldades no Campeonato Inglês, o Leicester ao menos tem um alento na Liga dos Campeões. A equipe avançou às oitavas de final, e enfrentará o Sevilla, em fevereiro, apostando suas fichas na esperança de recuperar uma temporada decepcionante no futebol doméstico.