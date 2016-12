Criança se acidenta durante o espetáculo 'O quebra-nozes', no Teatro Municipal

RIO - Uma criança do corpo de baile se acidentou durante a apresentação do espetáculo "O quebra-nozes", no Teatro Municipal, na noite desta quinta-feira.

Durante o tradicional espetáculo de Natal, uma menina que representava um dos ratinhos se desequilibrou e caiu sobre o fosso da orquestra. Houve comoção na plateia e médicos foram chamados para fazer os primeiros socorros.

Mesmo assim, o público foi pela organização do Teatro Municipal que a apresentação seria retomada após um intervalo de 20 minutos. A garota foi levada a um hospital para a realização de exames. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança.

O espetáculo "O quebra-nozes" ainda tem uma apresentação marcada para esta sexta-feira.

Na abertura, os espectadores foram avisados que, em respeito ao público, o espetáculo seria mantido, apesar de o salário dos funcionários estar atrasado.