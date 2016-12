Credit Suisse pagará US$ 5,28 bilhões aos EUA por crise de hipotecas

ZURIQUE - O Credit Suisse vai pagar US$ 5,28 bilhões como parte de um acordo com a Justiça americana para encerrar processos relacionados à crise das hipotecas subprime, anunciou o banco suíço nesta sexta-feira.

“O Credit Suisse chegou a um acordo de princípio com o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos relativo a suas atividades de créditos hipotecários residenciais (RMBS), mantidas principalmente entre 2005 e 2007”, explica o banco em um comunicado.

“Segundo os termos do acordo, o Credit Suisse deverá pagar uma pena civil de US$ 2,48 bilhões. Além disso, nos próximos cinco anos deverá pagar aos consumidores US$ 2,8 bilhões em compensações.”

Para cobrir as compensações, o segundo maior banco suíço constituirá uma provisão adicional de US$ 2 bilhões, que devem ser acrescentados às reservas já previstas. O valor será contabilizado no quarto trimestre de 2016.

O acordo de princípio “libera o Credit Suisse de um eventual processo civil iniciado pelo DoJ a respeito da securitização, subscrição e emissão de RMBS (créditos imobiliários tóxicos convertidos em produtos financeiros)”, explica o comunicado, antes de indicar que o conselho de administração do banco precisa validar o acordo com as autoridades americanas.