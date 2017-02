Corpo de Dona Marisa chega ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

SÃO PAULO - O corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva chegou para ser velado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo por volta das 9h deste sábado. Ela e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se conheceram no local.

Lula chegou ao sindicato pouco antes das 9h. Militantes do PT já se concentram no endereço para prestar as últimas homenagens à ex-primeira-dama.

Marisa

O corpo de Dona Marisa deixou o Hospital Sírio Libanês em São Paulo, onde ela estava internada desde o dia 24 de janeiro, por volta das 7h30. Após o velório, o corpo será cremado no Cemitério Jardim da Colina, também no ABC, numa cerimônia reservada à família.

Dona Marisa, de 66 anos, morreu nesta sexta-feira vítima de complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, decorrente do rompimento de um aneurisma que ela tinha no cérebro, diagnosticado há cerca de dez anos. O protocolo de morte encefálica foi concluído após dois exames confirmarem a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais.

A ex-primeira dama passou mal no apartamento em que morava em São Bernardo do Campo. Ela foi imediatamente levada a um pronto-socorro local, onde foi constatado o AVC. Em seguida, a mulher de Lula foi transferida de ambulância para o Sírio-Libanês, na capital paulista. Ela chegou ao local inconsciente. Desde então, estava internada na UTI. Na quarta-feira houve uma piora em seu estado de saúde e exames apontaram que ela não tinha mais fluxo cerebral.

O presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias. Temer e a esposa, Marcela, transmitiram condolências à família.