Coral de universidade britânica canta 'Will Grigg's on fire' e outras músicas de torcidas; vídeo

O coral de King's College, faculdade ligada à Universidade de Cambridge, decidiu inovar em seu tradicional arranjo de Natal. Neste ano, o coral aproveitou a data para apresentar versões de músicas cantadas por torcidas de futebol na Inglaterra (assista ao vídeo abaixo).

Coral de King's College: músicas de futebol

Os estudantes entoaram canções de torcidas como Arsenal, em homenagem ao atacante Olivier Giroud, e de Manchester City, em referência aos irmãos marfinenses Kolo e Yaya Touré - o segundo ainda joga no clube -, além do grito de "Let's pretend we scored a goal" ("Vamos fingir que fizemos um gol"), costumeiramente entoado pela torcida do Tottenham.

Não poderia faltar, é claro, o canto que ficou mundialmente famoso em 2016: "Will Grigg's on fire", a ode inusitada feita por torcedores da Irlanda do Norte ao atacante reserva da seleção.

Will Grigg sequer entrou em campo na caminhada norte-irlandesa na Eurocopa, mas a insistência dos torcedores fez com a melodia se tornasse um chiclete que transpôs fronteiras nacionais. Veja a versão especial de "Will Grigg's on fire" feita pelo coral de King's College no vídeo abaixo:

King's College - Will Grigg's on fire