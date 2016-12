Coral da Catedral leva cantos e encanta no Hospital Universitário

Época do ano na qual as pessoas dedicam mais de seu tempo ao próximo, o Natal é “música para os ouvidos” dos pacientes do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), em Cascavel. É assim há pelo menos três anos, desde quando o Coral da Catedral Nossa Senhora Aparecida passou a levar força e esperança àqueles que estão em recuperação no local.

A atividade muda a rotina do hospital e por alguns minutos tira os pacientes dos quartos para ouvir as canções natalinas entoadas pelos diversos timbres de voz do coral.

Neste ano, as cantorias natalinas foram entoadas por quatro tenores, quatro baixos, duas sopranos e um contralto, além do apoio do maestro Luiz de Oliveira. “O Coral conta com 23 integrantes, então, como viemos desfalcados, preenchi a lacuna do contralto”, explica o maestro, que geralmente ajuda outras vozes quando necessário.

O Coral da Catedral existe desde 2011, mas as visitas ao hospital são realidade desde 2013. “A ideia é levar pouco de música, um pouco da felicidade que a música trás para as pessoas. O repertório é escolhido de acordo com cada época, então, agora as canções foram de Natal ou relativas ele, não apenas músicas sacras, também de fora da igreja, com letras boas e temáticas”, explica o maestro.

Quem quiser conhecer mais o Coral pode acompanhar as apresentações na Catedral, que conta com os 23 integrantes o grupo sempre nas missas do terceiro domingo de cada mês. Na ocasião, eles seguem a liturgia do dia.