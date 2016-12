Consumo de energia elétrica cai 1,2% em novembro

RIO-consumo de energia no país continua mostrando que ainda está longe a retomada do crescimento econômico. No mês de novembro o consumo total de energia atingiu 38.645 Gigawatts/hora (GW/h), 1,2 % menor do que os 39.114 GW/h no mesmo m~es do ano passado.De acordo com dados da Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), de novembro, nos últimos doze meses a demanda de eletricidade caiu 1,3%.

O setor comercial foi o que registrou uma forte queda no consumo em novembro, de 5% em comparação a novembro do ano passado. Já a demanda por energia no país pelas indústrias se manteve praticamente estável com um aumento de apenas 0,1% em novembro, enquanto que a demanda residencial cresceu 0,2%. As Regiões Sudeste e Centro-Oeste registraram uma das maiores reduções na demanda, de 2,6%, enquanto que na Região Nordeste teve um crescimento de 1,7%, e 0,9% na Região Norte. Na Região Sul foi registrado um crescimento de 0,2% da demanda em novembro.

Em seu Boletim a própria EPE reconhece que ainda nhão há sinais de recuperação da economia: "Ainda não se conseguiu visualizar, por meio da demanda industrial de eletricidade, uma possível recuperação da atividade econômica das indústrias, uma vez que o monitoramento das plantas industriais do país, principalmente dos ramos mais energointensivos,não tem indicado uma elevação expressiva e consistente do nível de consumo de energia elétrica em relação ao ano passado.".

O consumo de energia no setor industrial caiu 1,7% em novembro em relação a igual mês do ano passado, 0,9% no Nordeste e menos 4,% no Centro-Oeste. Já no Sudeste registrou pequeno crescimento de 0,9% e de 0,6% no Sul.