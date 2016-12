Conmebol divulga datas da Libertadores; veja quando os brasileiros estreiam

A Conmebol divulgou, na noite desta sexta-feira, o detalhamento das datas e horários das partidas da Taça Libertadores de 2017. O Botafogo vai receber o Colo Colo, pela fase preliminar 2, no dia 1º de fevereiro, no Rio de Janeiro. O jogo de volta acontece em 8 de fevereiro, no Chile.

Já o Flamengo, que entrou diretamente na fase de grupos, estreia dia 8 de março, contra o San Lorenzo, com mando de campo para a equipe carioca.

