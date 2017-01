Conhecida por suas festas, Lenny Niemeyer compartilha ideias na TV

RIO - As festas na casa da estilista Lenny Niemeyer, dona da marca de mesmo nome, são velhas conhecidas de quem acompanha as colunas sociais. Há 30 anos no mesmo apartamento, na Lagoa, ela já perdeu as contas de quantas comemorações organizou. O almoço de domingo, então, é sagrado, sempre a partir das 16h. Esse know-how ela vai levar, a partir desta terça, para o “Prazer em receber”, que estreia no GNT, às 21h30m.

São sete episódios em que Lenny divide tudo o que sabe para ocasiões específicas, como um jantar romântico, um jogo de futebol com amigos, uma despedida de solteira, um almoço em família e um churrasco na piscina. Os convidados vão da cantora Fafá de Belém e família ao ator Lúcio Mauro Filho e as apresentadoras Glenda Kozlowski e Fernanda Gentil. Que fique claro que não se trata de dicas, explica Lenny:

— É como se eu estivesse organizando junto com a pessoa e ajudando a fazer as coisas da maneira de que ela mais gosta. Não tem nada de pretensioso. Não é a descoberta da pólvora (risos). A ideia é ajudar a pessoa a receber de um jeito gostoso e descontraído — afirma ela, diretamente da Bahia, para onde embarcou para a virada do ano.

Lenny conta que sempre foi acostumada com a casa cheia. Desde pequena, quando morou em lugares como Santos e São Paulo:

— Os meus pais recebiam muito, de uma maneira informal. Minha mãe achava mais legal reunir os amigos em casa do que sair. Minha casa parecia um clube — lembra a estilista, contando que gosta de observar os convidados, depois de tudo pronto. — Nada me diverte mais do que ver pessoas felizes e dançando.

No entanto, diz, ficou um pouco apreensiva quando recebeu o convite do produtor Rafael Papa, da Soul Filmes, para transformar o gosto em programa de TV. O motivo? Pura timidez, garante.

— Não sou nem apresentadora nem jornalista, não entendo nada disso. Eu sempre gostei de receber, mas dividir o prazer com os amigos é uma coisa, com o espectador é outra. Me deu muito frio na barriga — afirma a estilista, que admite que sai muito menos do que recebe. — Eu gosto muito da minha casa. Trabalho muito, chego supercansada. E amo ficar no sofá vendo televisão.