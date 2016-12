Concurso Natal Mágico Acipa premia vitrines mais bonitas e originais

O Concurso Natal Mágico Acipa premiou as vitrines que se destacaram em originalidade, mensagem natalina, harmonia do ambiente e outros quesitos. 22 empresas participaram do concurso, realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Palotina (Acipa), com apoio da Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR-SP, C.Vale e Colormédia. Uma comissão avaliou as vitrines inscritas. Em Primeiro lugar ficou a vitrine da Casa Leonard; em segundo, da Loja São Roque e em terceiro da loja Criativa Móveis e Decorações. Também foi premiada a vitrine que recebeu mais curtidas nas redes sociais, sendo vencedora a loja São Roque.

A premiação foi entregue na última semana. O presidente da Acipa, Marcos Frazão, parabenizou os vencedores e todas as lojas participantes do concurso. “Ao aceitarem o desafio de participarem deste concurso, os lojistas demonstraram espírito natalino e deixaram a cidade mais bonita”, destacou.