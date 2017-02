Comentarista do Oscar, Falabella detona figurino de premiações nacionais: ‘Um horror’

RIO - Novidade no time que vai comentar a cerimônia do Oscar neste ano pela Globo, Miguel Falabella conta que já havia sido convidado por José Wilker (1944-2014) para assumir a função há alguns anos.

— Só faço uma coisa se sentir que posso mesmo fazer. Eu não estava preparado naquela ocasião. Não poderia aceitar o convite sem ter visto todos os filmes. Desta vez é diferente. Já vi quase todas as produções e ainda verei as que faltam. Eu me sinto capaz disso — brinca o ator, dramaturgo e diretor, um dos entusiastas do musical “La la land”, que vem dividindo opiniões: — Mas prometo não elogiar muito, senão posso ser espancado.

Diplomático, o ator e diretor conta não ter visto a performance de Gloria Pires, que transformou em bordão a frase “Não sou capaz de opinar” durante a transmissão da cerimônia em 2016. A atriz, que não participará do programa neste ano, acabou se tornando meme na internet com seus comentários lacônicos e sinceros.

— Eu estava fora do Brasil e não vi essa história da Glorinha. Só fiquei sabendo dos memes — diz, antes de sair em defesa da atriz: — É melhor não falar nada do que falar besteira.

O ator se juntará aos jornalistas Artur Xexéo e Maria Beltrão nos comentários sobre a cerimônia, que acontece no próximo dia 26. Neste ano, a premiação não será exibida ao vivo, por conta das transmissões dos desfiles das escolas de samba. O programa irá ao ar no dia seguinte, na segunda, 27, às 15h.

— O programa vai ser gravado ao vivo no domingo. A gente vai fazer como se estivesse indo ao ar. Comentando na hora dos acontecimentos. Mas só vai ser exibido na segunda — explica Artur Xexéo, empolgado com a chegada de Falabella ao time: — Miguel sabe tudo de cinema e conhece filmes que até Deus duvida. Vai ser ótimo.

Falabella não está preocupado apenas em discorrer sobre detalhes técnicos ou as fichas dos filmes concorrentes. Quer mesmo é passar informações curiosas.

— Estou indo para comentar os filmes, mas quero falar do que as pessoas desconhecem, contar como aquele ator chegou até ali, por exemplo.

Apesar de achar importante todo o glamour envolvendo o tapete vermelho antes da festa e o interesse do público e da imprensa especializada pelos figurinos milionários das estrelas hollywoodianas, Falabella diz que moda não é o seu forte:

— O figurino faz parte da mística do evento, mas não é a minha praia. Se achar um vestido bonito, vou comentar. Até porque aqui no Brasil é um horror. Nas premiações você fica com vontade de sair distribuindo dinheiro — debocha.