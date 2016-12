Com tonturas, rainha ‘brasileira’ da Suécia é internada em Estocolmo

COPENHAGUE — A popular rainha Silvia da Suécia foi hospitalizada na sexta-feira, dia do seu aniversário de 73 anos, porque estava com tonturas, indicaram autoridades locais. A monarca passou a noite sob observação e já está bem, segundo a coroa sueca. A rainha nasceu na Alemanha e é filha de uma brasileira, Alice Soares de Toledo. Ela fala português fluentemente e esteve várias vezes no Brasil — sobretudo no interior paulista, onde costumava passar férias e ainda moram vários dos seus primos.

Um comunicado informou neste sábado que ela foi hospitalizada na véspera durante a noite no hospital do Instituto Karolinska, em Estocolmo, após sentirm tonturas.

A mãe da princesa herdeira Victoria, do príncipe Carlos Felipe e da princesa Madalena estava resfriada há algum tempo, de acordo com autoridades.

A monarca, cujo nome de nascença é Silvia Renate Sommerlath, é originária da cidade de Heidelberg, na Alemanha. Ela conheceu o então príncipe Carlos Gustavo — que depois se tornou o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia — na Olimpíada de 1972 em Munique. Eles se casaram em 1976.