Com sucesso de populistas em eleições, bilionários ficaram ainda mais ricos

NOVA YORK - Num ano marcado por três notícias de impacto global — crescimento menor da China, Brexit (retirada do Reino Unido da União Europeia) e eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA —, a volatilidade dos mercados subiu, constituindo um cenário favorável para ativos de risco. E quem saiu vitorioso foi o grupo das pessoas mais ricas do mundo, que estão encerrando 2016 com US$ 237 bilhões nos cofres.

As maiores forunas do planeta chegaram oscilaram de acordo com o mercado durante o ano. US$ 4,8 trilhões tiveram ganhos e perdas diárias, tendo crescido 5,7%, para US$ 4,4 trilhões, no encerramento do pregão de 27 de dezembro, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

— Em geral, os clientes atravessaram a volatilidade — disse Simon Smiles, diretor de investimentos para clientes de alto patrimônio da UBS Wealth Management: — 2016 acabou sendo um ano espetacular para os ativos de risco. Bastante notável dado o começo do ano.

Quem mais ganhou foi Warren Buffett, que adicionou US$ 11,8 bilhões durante o ano porque sua empresa de investimentos, a Berkshire Hathaway, teve uma forte alta de seus ativos em empresas aéreas e bancos após a vitória surpresa de Trump em 8 de novembro. Buffett, que prometeu doar a maior parte de sua fortuna à caridade, doou ações da Berkshire Hathaway avaliadas em US$ 2,6 bilhões em julho.

— O ano de 2016 foi impulsionado por eventos com notícias globais impulsionando os preços em vez de fundamentos — disse Michael Cole, presidente da Ascent Private Capital Management, que tem cerca de US$ 10 bilhões em ativos sob administração: — A crença de que Trump vai entrar e desregular grande parte da economia está direcionando os mercados agora.

OS MAIS RICOS

Os ganhos individuais do ano foram dominados pelos americanos, que registraram quatro dos cinco maiores aumentos no índice, entre eles o cofundador da Microsoft, Bill Gates, a pessoa mais rica do mundo, com US$ 91,5 bilhões, e o petroleiro Harold Hamm.

O francês Bernard Arnault foi o único representante não americano entre os cinco melhores desempenhos, somando US$ 7,1 bilhões, para chegar a US$ 38,9 bilhões. Sua empresa, a Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), disse que o mercado chinês de bens de luxo está melhorando.

Gates continuou sendo a pessoa mais rica do mundo ao longo do ano. Amancio Ortega, a pessoa mais rica da Europa e fundador da rede de indumentária Zara, ficou em segundo lugar durante a maior parte do ano, até ceder o lugar a Buffett em novembro. Ortega, que perdeu US$ 1,7 bilhão em 2016, é a terceira pessoa mais rica do mundo, com US$ 71,2 bilhões.

Administradores das fortunas dos mais ricos do mundo estão se preparando para um começo de ano também frenético em 2017, à medida que as reviravoltas exigidas pelos eleitores em 2016começarem a tomar forma.

— Esperem o inesperado — disse Sabine Kaiser, fundadora da SKadvisory, que assessora family offices sobre capital de risco e private equity: — Eu não acredito que as family offices estejam muito preocupadas ou nervosas, mas depois do Brexit e de Trump elas se resignaram à volatilidade dos mercados.