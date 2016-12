Com seis meses de seleção, Tite já é o oitavo melhor técnico do mundo

Zurique - A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) divulgou o ranking dos melhores treinadores de 2016 com um brasileiro entre os escolhidos. Por seu trabalho iniciado na metade do ano, Tite angariou pontos suficientes para se classificar como o oitavo melhor entre os treinadores de seleções.

Tite ficou empatado com Marc Wilmots, demitido recentemente da seleção da Bélgica. O melhor da lista é Fernando Santos, campeão da Eurocopa por Portugal, que deixou em segundo a grande surpresa do ranking, o sueco Lars Lagerbeck, que levou a Islândia à semifinal da Eurocopa. O alemão Joachim Löw completa o top 3.

No ranking de técnicos de clubes, o argentino Diego Simeone foi premiado por seu trabalho no Atlético de Madri e superou o francês Zinedine Zidane, que ficou em segundo apesar dos títulos da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes pelo Real Madrid. Melhor em 2015, o técnico Luis Enrique, do Barcelona, ficou apenas na sexta colocação.