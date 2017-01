Com 'forte resfriado', rainha Elizabeth não irá à missa de ano novo

LONDRES — A rainha Elizabeth II da Inglaterra não participará neste domingo da missa de ano novo porque ainda está se recuperando de um "forte resfriado", que já a obrigou a perder a cerimônia de Natal, anunciou o Palácio de Buckingham.

elizabeth"A rainha ainda não se sente preparada para ir à igreja porque continua se recuperando de um forte resfriado", informou o palácio em um comunicado.

A soberana, de 90 anos, já não havia presenciado a missa do dia de Natal pelo mesmo motivo. Ela permaneceu em sua residência em Sandringham, no leste da Inglaterra, onde a família real passa tradicionalmente as festas de Natal.

Este mesmo resfriado havia obrigado a rainha e seu marido Philip, de 95 anos, a adiar em um dia sua viagem a Sandringham, em 21 de dezembro.

Elizabeth II comparece todos os anos a centenas de compromissos, e não costuma cancelar viagens por motivos de saúde.

No entanto, o palácio anunciou recentemente que a monarca abandonará a partir deste ano algumas destas obrigações, ao ceder o patronato de 25 organizações e instituições de caridade (de um total de 600) a outros membros da família real.

Elizabeth II participou de 393 compromissos oficiais em 2014 e 341 em 2015, segundo a imprensa britânica.