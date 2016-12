Com agências fechadas, contas podem ser pagas no próximo dia útil

RIO — As agências bancárias do país amanheceram com as portas fechadas. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) os bancos ficarão fechados nesta-sexta para balanço interno e só abrem na segunda-feira, 2.

Para quem precisa fazer alguma operação bancária hoje ou neste último fim de semana do ano existem algumas opções:

Contas com vencimento nos dias 30, 31 ou 1º: Com as agências fechadas, as contas poderão ser pagas no primeiro dia útil após o vencimento sem incidência de multa.

Operações bancárias (transferências, extratos e pagamentos): Os clientes podem realizar as operações nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e banco por telefone.

Correspondentes bancários: Casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados podem realizar operações bancárias, mas o cliente precisa verificar os horários de funcionamento de cada um, que são independentes dos bancos.