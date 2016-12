Coleção de poesias Canto do bem-te-vi alça novo voo

RIO - Ao ser lançada, em 2005, com cinco volumes de poetas nacionais, a coleção “Canto do bem-te-vi", da Bem-Te-Vi Produções Literárias, tinha uma proposta ousada: publicar apenas autores estreantes. Onze anos depois, a série chega ao quarto lançamento (os outros foram em 2007 e 2011) reunindo um grupo diversificado de poetas, todos com uma trajetória já consolidada. Cinco títulos desembarcam nas livrarias ao mesmo tempo: “Sim”, com poemas do ex-ministro da Cultura Luiz Roberto Nascimento escritos entre 2008 e 2014; “Sem riscos de animais na pista”, da jornalista Christina Autran; “Quarenta e nove casidas e um amor desabitado”, do “imortal” Carlos Nejar; além de uma obra póstuma, “Alvo”, do jornalista Cláudio Mello e Souza, morto em 2011; e a reedição de “Caderno de sonetos”, de Tite de Lemos, morto em 1989.

Organizador da coleção e editor da Bem-Te-Vi, Sebastião Lacerda diz que selecionou poetas que “não são novos, mas também ainda não são clássicos", e outros que, de algum jeito, ficaram esquecidos após a morte.

— Parece-me sempre bom recordar algumas obras, sejam romances ou mesmo poemas — explica. — Vale mesmo a pena dá-las a conhecer a toda uma nova geração que corre o risco de achar que a poesia brasileira parou no concretismo ou mesmo na chamada Geração Mimeógrafo ou ainda na Nuvem Cigana.

Os outros três livros da coleção, o de Carlos Nejar, o de Christina Autran e o de Luiz Roberto Nascimento Silva, mostram poetas “ativos”, diz Lacerda.

— Estão produzindo poesia da melhor qualidade — avalia. — Nejar publicando bem mais do que os outros dois, pois é um artista de produção rica e constante, característica dele. E, ainda por cima, apresentando ao público a medida razoavelmente desconhecida entre nós, a casida.

A primeira parte do livro póstumo de Mello e Souza, “Alvo”, é uma seleção deixada pelo poeta e jornalista com a editora Lelia Coelho Frota, ex-diretora editorial da Bem-Te-Vi até seu falecimento, em 2010, e idealizadora da coleção. A segunda foi recolhida pela viúva de Mello e Souza no computador dele. Já “Caderno de sonetos” é o penúltimo livro de Tite de Lemos, e que marcou uma mudança brusca no estilo do poeta, segundo Lacerda:

— Trata-se de um livro que rompeu com a importante obra dele construída até então. São sonetos com uma forma completamente diferente do que o Tite tinha feito, o que me pareceu uma assinatura, um fecho num trabalho de vida inteira, no momento que ele já sabia que seu tempo era pouco para voos novos, mas ele não fugiu desse desafio. E isto aconteceu com este livro, continuou com o último, que ele chegou a ver em provas mas não nas livrarias, o “Outros sonetos do caderno”...