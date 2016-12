Clovis Grelak recebe título de honra ao mérito na Câmara

Foi entregue nesta quarta-feira (28) o título de Honra ao Mérito ao jornalista cascavelense Clóvis Grelak. A homenagem foi proposta através do Projeto de Decreto Legislativo 9/2016, de autoria do vereador Robertinho Magalhães. A honraria reconhece a importante participação e cobertura do profissional nos mais diversificados eventos automobilísticos, engrandecendo e elevando o nome da cidade de Cascavel.

Clóvis Grelak é especializado na cobertura de assuntos ligados ao automobilismo e motociclismo, com ênfase para categorias como Fórmula Truck, Stock Car e Brasileiro de Motovelocidade. A forte atuação de Clóvis Grelak no setor, bem como sua excelente reputação junto a imprensa especializada de todo o Brasil foram fatores fundamentais no contexto que colocou a nossa tradicional prova "Cascavel de Ouro", promovida pelo Automóvel Clube de Cascavel, em um contexto nacional, deixando de ser uma prova apenas regional.

O jornalista cascavelense vive um momento especial em sua carreira e acaba de lançar, em evento da programação "Capacete de Ouro", realizado em São Paulo, o livro "Muffatão", que retrata a história dos cinquenta anos de automobilismo do empresário Pedro Muffato. Recentemente, Clóvis Grelak conquistou o primeiro lugar do Prêmio Diário Motorsport de Jornalismo Especializado em Automobilismo, categoria Assessoria de Imprensa, vencendo outro cinquenta profissionais e com o dobro de indicações do segundo colocado. Esse é o mais importante prêmio nacional da categoria.