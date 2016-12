Cleveland vira no fim e vence Golden State em reedição da final da NBA

Não foi um jogo qualquer pela temporada regular da NBA. Na rodada natalina do basquete dos EUA, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors fizeram uma emocionante reedição das finais das últimas duas temporadas - cada uma vencida por um lado. A vitória ficou com os Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving & cia. neste domingo, na Quicken Loans Arena, por diferença mínima: 109 a 108, graças a uma cesta de Irving a três segundos do fim.

A equipe de Cleveland, atual campeã da NBA, penou contra o Golden State dos craques Stephen Curry e Klay Thompson, que ainda teve nesta temporada o acréscimo de luxo de Kevin Durant - autor de 36 pontos, o cestinha dos Warriors e do jogo. À exceção de um momento no primeiro quarto, os Cavaliers só ficaram em vantagem duas vezes no placar, ambas no último minuto de partida.

LeBron, como de costume, foi um dos grandes responsáveis por levar os Cavaliers à vitória. O craque de Cleveland anotou quatro assistências, 13 rebotes e 31 pontos - os últimos dois em uma enterrada espetacular, que colocou sua equipe em vantagem perto do fim (veja no vídeo abaixo).

Enterrada de LeBron James - Cleveland x GSW

O Golden State, no entanto, tinha Steph Curry. Embora não estivesse em dia muito inspirado - foram 15 pontos, três assistências e três rebotes -, Curry quase desequilibrou após a bela cesta de LeBron. Com o placar já empatado em 105 a 105, Curry encaixou um de seus famosos arremessos de três para abrir vantagem para os Warriors.

Foi então que brilhou a estrela de Kyrie Irving pelo Cleveland Cavaliers. Irving fez duas cestas nos últimos dois ataques, o último a 3,4 segundos do apito final, para colocar os Cavaliers em vantagem por 109 a 108 (veja no vídeo ao fim da matéria).

Durant ainda tentou um último ataque pelos Warriors, mas se desequilibrou sem conseguir o arremesso e viu Irving sair como herói quando o cronômetro zerou, em partida de temporada regular que, pela emoção e qualidade do basquete apresentado, teve mesmo cara de final da NBA.

Irving faz a cesta da vitória - Cleveland x GSW