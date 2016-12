Clarice Falcão desabafa após polêmica com nudez explícita em clipe

RIO — Após a polêmica causada por conta do excesso de cenas de nudez em seu novo clipe — "Eu escolhi você" — Clarice Falcão desabafou em sua página no Facebook. Lançado na terça-feira (20), o vídeo foi removido do YouTube por conta dos closes de diferentes genitálias, tanto masculinas como femininas.

"É muito estranho ver as pessoas falando do clipe usando termos como “casting”, “marketing”, “branding”, “crowd-networking-truck-liquid-trucking”. O clipe foi feito em uma noite na minha casa com amigos se divertindo, e sequer tem um diretor de fotografia. Eu fui pessoalmente comprar os adereços no Saara. Ele não tem a pretensão de ser um manifesto universal, um retrato do nosso tempo ou uma obra de arte cheia de camadas. Acho que a reação violenta que o clipe causou fala muito mais sobre quem assistiu do que sobre as imagens (imagens que todo mundo vê no espelho todo dia). O clipe não é mais do que ele parece ser: um monte de partes íntimas com adereços baratos. Se eu quisesse fazer o clipe mais revolucionário da década eu juro que tinha chamado um diretor de fotografia", escreveu a cantora.

Para quem não assistiu, o clipe ainda está disponível em outras plataformas, como o Vimeo, mas tem sido rapidamente excluído. Clarice