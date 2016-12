Cidade alemã remove 50 mil pessoas para desativar bomba gigante

AUSBURG — Mais de 50 mil habitantes da cidade alemã de Augsburg, no Sul do país, foram evacuados de suas casas para que uma bomba britânica de 1,8 tonelada da Segunda Guerra Mundial fosse desativada.

Esta foi a maior desativação de uma bomba não explodida desde o fim do confronto.

A bomba seria originária de um ataque aéreo que destruiu a cidade em 1944. Ela foi descoberta durante uma obra na última terça-feira.

Segundo a polícia, a desativação foi realizada com sucesso. A escolha do Natal como data para a operação ocorreu devido a menor circulação de pessoas durante o feriado, em comparação com um dia normal de trabalho.

Pouco antes da evacuação, o prefeito Kurt Gribi anunciou, em um vídeo publicado na conta do Twitter da cidade, que “todos devem verificar se seus pais, parentes e amigos encontraram locais fora da zona (de segurança)”. Escolas e arenas esportivas foram usadas como abrigos.