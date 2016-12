Ciclovia do lago recebe recapeamento

O principal cartão postal de Cascavel recebeu melhorias que há algum tempo eram reivindicadas pelo público que frequenta o espaço.

Desde a última semana, a pista de caminhada do Lago Municipal passa por recapeamento e de acordo com o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Gilvan Jorge, as máquinas concluirão o serviço até a próxima sexta-feira.

Equipes trabalham para a substituição de todo o asfalto no trecho que tem entrada pela Rua Tiradentes. O meio fio já recebeu pintura e a ainda será realizada a pintura de sinalização da ciclovia.

Como parte da revitalização do lago, a Secretaria de Meio Ambiente substituiu os bancos e instalou manilhas que agora servem de lixeiras.

“Os banheiros foram consertados de danos causados por vandalismo. Além disso, fizemos limpeza e poda de galhos de árvores secas e reparo do muro da quadra de areia, que caiu devido às fortes chuvas”, acrescenta o diretor.

Haverá ainda a troca da ponte de madeira. Uma das empresas que participou da licitação entrou com recurso contra a habilitação de dois concorrentes. De acordo com o Departamento de Compras, o recurso foi julgado e acatado parcialmente, com a inabilitação de uma das empresas e o procedimento licitatório será reaberto esta semana. O preço máximo previsto para a nova ponte é de R$ 64.748,66.