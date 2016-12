China se prepara para dissolver o antigo domínio do mercado de sal

PEQUIM - Após as indústrias de carvão e aço, é a vez da indústria de sal, um produto de comercialização milenar — já foi usado até como moeda —, ganhar eficiência na China, saindo dos domínios estatais. A partir de 1º de janeiro, quase 80 produtores de sal e comerciantes de toda a China poderão vender seus produtos em Pequim pela primeira vez. A capital está implementando planos elaborados no início deste ano pelo governo central para dissolver um monopólio que remonta a séculos.

As mudanças são projetadas para encerrar os controles de preços e descentralizar os canais de distribuição em um negócio dominado pela estatal China National Salt Industry Corp, que teve receita de 21,25 bilhões de yuans (US$ $ 3,1 bilhões) em 2015, ante 32,43 bilhões de yuans no ano anterior. Uma de suas subsidiárias - Beijing Salt Industry Corp - atualmente controla o mercado de sal da capital.

Sob as novas regras publicadas pela Comissão Municipal de Comércio de Pequim esta semana, cerca de 79 comerciantes registrados de outras províncias que serão autorizados a entrar no mercado da cidade ao lado de 16 atacadistas com base em Pequim.

Até agora, os produtores de sal tinham de vender seus produtos a empresas estatais de distribuição. A China produziu 88 milhões de toneladas de sal no ano passado, 10% das quais eram sal comestível, de acordo com a Associação China de Sal, sendo o restante sal industrial de fusão de neve.

A capital é uma das 13 cidades e províncias, de Tianjin para a Mongólia Interior, que receberam aprovação do governo central para abrir seus mercados de sal comestível para outros produtores e atacadistas regionais que anteriormente estavam restritos a operar em suas áreas locais. Outras regiões da China estão aguardando sinal verde para fazer o mesmo.

O governo disse que vai monitorar o mercado e intervir para estabilizar os preços se ocorrerem anomalias. As autoridades também garantirão que as ações estejam disponíveis para suportar a demanda por pelo menos um mês.

Até ao final de 2018, não serão concedidas novas licenças a produtores ou grossistas para o mercado de sal comestível, disse o governo central.

Como parte de seu compromisso de liberalização, o governo disse que vai encorajar a consolidação entre os atacadistas de vendas e os produtores — há mais de 2.000 produtores de sal na China, de acordo com a China Salt Association —, bem como a injeção de dinheiro privado em controladas pelo Estado.

"A indústria do sal será consolidada nos próximos anos", disse um regulador da indústria à Reuters, pedindo anonimato. O regulador se recusou a dizer quantos fabricantes de sal poderiam ser fundidos ou fechados.