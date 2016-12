China cria imposto para conter poluição ambiental

PEQUIM — O Parlamento chinês aprovou uma lei este domingo que prevê impostos específicos sobre a indústria de proteção ambiental. A medida inédita será válida a partir de 2018 e representa o esforço do país no combate a poluentes.

A poluição ambiental tem provocado a ira da população da maior segunda maior economia do mundo. Grande parte do Norte do país está há dias envolto em uma névoa perigosa.

“A receita tributária é um meio econômico importante para promover a proteção ambiental”, disse, em comunicado, o Ministério das Finanças chinês.

O imposto será de 1,2 yuan (US$ 0,17) por unidade de poluição atmosférica, 1,4 yuan por unidade de poluição da água, 5 yuans por tonelada de resíduos de carvão e mil yuans por tonelada de “resíduos perigosos”.

As autoridades ressaltam que o projeto não visa aumentar a carga fiscal sobre as empresas.

— O objetivo principal (da política) não é aumentar os impostos, e sim melhorar o sistema, encorajando as empresas a reduzir as emissões. Se emitirem poluentes, vão pagar por isso — advertiu, no início do ano, o ministro do Meio Ambiente Chen Jining.

Houve conflitos de interesse no governo durante a elaboração da lei. Alguns departamentos demonstraram preocupação com a perda de receitas das indústrias. Outros pesquisadores argumentaram que o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa deveriam ser incluídos nos planos, mas a sugestão foi ignorada.