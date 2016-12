Chacina em boate deixa seis mortos no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Seis pessoas morreram, entre elas duas garotas de programa, durante um tiroteio dentro de uma boate em Jaboticabal, interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime é um cliente, de 27 anos, que fugiu.

De acordo com informações da EPTV, afiliada da TV Globo em Ribeirão Preto, o homem, cliente de uma das garotas de programa da casa, ficou irritado porque a jovem acompanhava um empresário da cidade. Inconformado, ele foi até o carro, pegou um revólver e retornou à boate. Lá dentro, passou a disparar contra as pessoas que estavam lá dentro.

Houve gritaria e correria. Os tiros atingiram a dona da casa de prostituição, sua neta, um funcionário, duas garotas de programa e o empresário que estava com uma das jovens. As seis pessoas nem chegaram a ser socorridas e morreram no local. Casais que estavam nos quartos conseguiram fugir correndo por um canavial, na rodovia José Pizarro (SP-305).

Na fuga, o homem deixou o seu carro, que já foi apreendido pela polícia. As identidades das vítimas nem do suspeito não foram divulgadas.