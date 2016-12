Cettrans realiza leilão de veículos em janeiro

Cascavel - A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) publicou edital para leilão de veículos nas condições de circulação ou de sucata. O leilão eletrônico será realizado pelo leiloeiro público oficial Hélcio Kronberg, dia 16 de janeiro de 2017, das 9 às 17 horas.

Os veículos leiloados foram removidos no Município de Cascavel por estarem em desacordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro ou pela legislação municipal vigente e que se encontram há mais de 60 dias no pátio da Cettrans.

Poderão participar pessoas físicas e jurídicas que se cadastrarem no portal do leiloeiro com pelo menos 48 horas de antecedência do início do leilão.

Visitações aos veículos podem ser feitas nos dias 11, 12 e 13 de janeiro, das 8h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas, na Rua da Lapa, nº 1.509, Bairro Ciro Nardi.

Interessados podem obter mais informações por meio do Edital de Leilão, disponível nos sites: www.kronberg.com.br ou www.cettrans.com.br.