Cettrans está só com duas viaturas em operação

Cascavel - Com uma frota de mais de 213 mil veículos circulando pelas ruas de Cascavel, cabe à Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) fiscalizar e orientar, juntamente com a Polícia Militar, o trânsito da cidade. Porém, desde que uma das viaturas se envolveu em um acidente, há cerca de 10 dias, a Companhia conta apenas com dois veículos para fazer todo o trabalho.

A informação foi repassada por um agente de trânsito, que preferiu não se identificar. “Muitas pessoas podem até pensar que um carro não vai mudar muita coisa, mas quem está no dia a dia nas ruas, que precisa se deslocar, sabe a real necessidade de mais viaturas”, disse. Segundo ele, para que o trabalho fosse feito a contento seriam necessárias pelo menos mais três viaturas.

“Recebemos críticas da população, principalmente quando há problemas em alguns cruzamentos, mas as pessoas não sabem que temos problemas com falta de viaturas, equipamentos e pessoal, entre outros”, reforçou o agente.

Já a diretora da Cettrans, Vânia Muetzemberg, garantiu que o trabalho não está sendo tão prejudicado por conta disso. “Tudo está fluindo normalmente e, quando há necessidade, estamos usando veículos do setor administrativo e de engenharia”, afirmou.

“Estamos fazendo a redistribuição do pessoal, nos adaptando. Como todos sabem, a Cettrans está passando por uma crise financeira e entre pagar salários, por exemplo, e fazer investimento na compra de veículos, optamos por efetuar o pagamento dos servidores”, esclareceu.