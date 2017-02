CEO da Uber deixa grupo conselheiro de Trump para negócios

SÃO FRANCISCO e WASHINGTON - O diretor-executivo da Uber Technologies, Travis Kalanick, saiu do grupo de aconselhamento sobre negócios do presidente americano Donald Trump, afirmou o próprio executivo em um e-mail enviado a agências nesta quinta-feira.

O CEO da empresa de transporte compartilhado tem estado sob pressão recentemente de ativistas que se opõem à política de imigração adotada por Trump, incluindo motoristas da Uber, que são em sua maioria imigrantes.

“Unir-me ao grupo não significava ser um apoio ao presidente ou a sua agenda, mas infelizmente foi mal interpretado exatamente como isso”, disse Kalanick, que planejava comparecer a um encontro do conselho nesta sexta-feira, em e-mail.

O diretor-executivo disse que falou brevemente com Trump sobre “suas questões para nossa comunidade” e a ordem de impedir a entrada de imigrantes de sete países predominantemente muçulmanos por um período de 90 dias. Ele disse, então, que sairá do conselho econômico.

“Há muitas formas de continuarmos a defender mudanças na imigração, mas permanecer no conselho entraria no meio disso. A ordem executiva prejudica muitoas pessoas em comunidades por todos os Estados Unidos”, escreveu Kalanick em nota aos funcionários. “Famílias estão sendo separadas, pessoas estão presas no exterior e há um medo crescente de os Estados Unidos deixar de ser um lugar que acolhe imigrantes”.

A ação pode pressionar outros CEOs que são aguardados no encontro do grupo conselheiro de Trump na sexta-feira. A General Motors afirmou que seu diretor-executivo comparecerá, enquanto a Walt Disney Co. afirmou na quinta-feira que seu representante não iria devido a outros compromissos profissionais.

A Casa Branca não comentou a questão imediatamente.