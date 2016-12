Cascavelenses vão ao pódio na final do Paulista de Marcas

São Paulo - A 10ª e última etapa do Campeonato Paulista de Marcas, que teve as suas provas sábado e domingo no autódromo de Interlagos, teve cinco pilotos do Metropolitano de Cascavel no pódio. O grid no encerramento da temporada teve 37 carros, distribuídos nas classes se graduação Super, Light e Novatos.

A equipe Paraguay Racing teve seus três pilotos figurando no pódio paulista. Thiago Klein obteve um sétimo e um sexto lugar na Super, a classe principal. Odair dos Santos terminou as duas corridas da Light em segundo lugar. Na Novatos, Luc Monteiro foi terceiro colocado na primeira corrida, mesma posição que ocupava na segunda quando abandonou por quebra da embreagem.

Pela equipe Sensei, Paulo Bento conquistou um quinto e um terceiro lugares, figurando nos dois pódios da Super. Caíto Carvalho abandonou a primeira corrida da Novatos e foi o terceiro colocado na segunda.

As vitórias em Interlagos foram de Wanderson Freitas e Vicente Passarelli na categoria Super, de Nelson Fortes e Felipe Rabelo na Light e de Ale Peppe e João Lemos na Novatos.