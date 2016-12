Cascavel tem 97,63% de atendimento com rede de esgoto

A cidade de Cascavel vai fechar o ano de 2016 na segunda colocação entre as cidades com os melhores índices de coleta e tratamento de esgoto do Paraná, com 97,63% de imóveis atendidos. Os investimentos realizados pela Sanepar fizeram com que Cascavel alcançasse o patamar de cidades de primeiro mundo.



De 2011 até agora, os valores investidos na ampliação do sistema de esgoto, somados aos das obras que estão em andamento, chegam a R$ 99 milhões. Hoje, são 113.560 domicílios atendidos com o serviço de coleta e tratamento do esgoto na cidade.

– com apenas 65 anos - já apresenta índices de Primeiro Mundo, provando que é uma cidade destinada ao sucesso”.



Assim como em todos os sistemas que a Sanepar opera, todo o esgoto coletado na cidade recebe tratamento. No caso de Cascavel, em uma das quatro estações instaladas: ETE Sul, ETE Norte, ETE Oeste e a ETE Melissa. Para coletar e transportar o esgoto, o sistema tem mais de 1,3 milhão de metros de tubulações de diversos diâmetros. São retirados dos imóveis e tratados diariamente cerca 50 milhões de litros de esgoto e devolvidos à natureza dentro dos parâmetros definidos pela legislação ambiental.