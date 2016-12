Cascavel perdeu mais de 2,3 mil empregos ao longo do ano

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, registraram 44.694 demissões em Cascavel de janeiro a novembro deste ano. O saldo para o período ficou no vermelho, extinguindo 2.315 postos de trabalho no ano, já que os desligamentos superaram as 42.379 contratações.

O setor com o pior desempenho foi o de serviços. Em 11 meses, foi responsável pela demissão de 15.031 trabalhadores, fechando 595 vagas formais. Na lista, ainda há a agropecuária, com o segundo saldo mais baixo do município (-572), seguida do comércio (-493), administração pública (-327), indústria da transformação (-176), construção civil (-165) e extrativa mineral (-4). Dos oito segmentos analisados no levantamento, apenas o de serviços industriais de utilidade pública é que mantiveram abertos postos de trabalho, com 17 vagas.

Novembro

O saldo para o mês de novembro também foi negativo. Em Cascavel, 125 postos formais de trabalho foram extintos, resultado das 3.331 admissões menos as 3.456 demissões. Mais uma vez o setor de serviços é o que lidera o ranking dos desligamentos. Conforme o Caged, foram encerradas 112 vagas, impulsionadas pelas mais de 1,2 mil demissões.

A indústria da transformação também continuou demitindo, fechando em novembro 57 postos de trabalho. Da mesma forma ocorreu com a agropecuária (-21), comércio (-19), administração pública (-1) e extrativa mineral (-1).

A reação, por sua vez, ficou por conta da construção civil, que no mês passado conseguiu manter 83 vagas abertas, e admitiu 475 pessoas. As demissões nesse período somaram 392.