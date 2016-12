Cascavel encerra o ano com 97,63% de atendimento com rede de esgoto

A cidade fecha 2016 na segunda colocação entre as cidades com os melhores índices de coleta e tratamento de esgoto do Paraná, com 97,63% de imóveis atendidos. Os investimentos da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) no município fizeram com que o índice alcançasse esse patamar de cidades de primeiro mundo.

De 2011 até agora, os valores investidos na ampliação do sistema de esgoto, somados aos das obras que estão em andamento, chegam a R$ 99 milhões. Hoje, são 113.560 domicílios atendidos com o serviço de coleta e tratamento do esgoto na cidade.

O gerente Renato Bueno afirma que o alcance dessa marca reflete o compromisso da empresa com a população de Cascavel. “Além de cumprir compromissos firmados em contrato, contribuímos com a melhoria das condições de vida e de saúde dos moradores e com o desenvolvimento econômico da cidade”, destaca Renato.

Para o prefeito Edgar Bueno, chegar a quase 100% de saneamento é um orgulho. “Estamos antecipando e superando a meta estipulada para 2021, que era de 90%. Enquanto no País a média de coleta de esgoto é de 48,6% e a de tratamento é de 39%, Cascavel, com apenas 65 anos, já apresenta índices de primeiro mundo”.

Assim como em todos os sistemas que a Sanepar opera, todo o esgoto coletado na cidade recebe tratamento. No caso de Cascavel, em uma das quatro estações instaladas - ETE Sul, ETE Norte, ETE Oeste e a ETE Melissa. Para coletar e transportar o esgoto, o sistema tem mais de 1,3 milhão de metros de tubulações de diversos diâmetros. São retirados dos imóveis e tratados diariamente cerca 50 milhões de litros de esgoto, depois devolvidos à natureza dentro dos parâmetros definidos pela legislação ambiental.