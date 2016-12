Cascavel CR iniciará ano com seletiva para a Segundona 2017

Cascavel - Equipe que se estrutura para voltar à Série Ouro do Paranaense de Futebol no ano em completa seis temporadas fora da elite do Estadual, o CCR (Cascavel Clube Recreativo) iniciará 2017 com uma avaliação aberta para selecionar jogadores da região para as disputas da Segunda Divisão, a partir de março.

Para detalhar a “peneirada”, além de tratar assuntos relacionados à estrutura do clube, o técnico Marcos “Nenê” Vannucci está em Cascavel nesta semana: “Quanto eu estive aqui em novembro, na apresentação oficial, não tive a oportunidade de conhecer o CT, que possuiu uma grande estrutura. Para 2017 a diretoria já deu início à reforma do alojamento, das salas que abrigarão a equipe e dos campos de futebol, tudo para dar qualidade aos atletas. O time está no caminho certo, a estrutura é boa e cidade é maravilhosa”.

O treinador da Serpente deixará a cidade neste sábado para passar as festividades de fim de ano com familiares, em São Paulo, mas logo em seguida retornará para Cascavel para dar início a um trabalho de “garimpar” atletas na região com potencial para vestir a camisa tricolor profissionalmente.

“Nas primeiras semanas de janeiro voltarei para fazer uma avaliação com atletas da cidade e da região para extrair talentos e dar oportunidade pra quem procuro futuro na carreira. A seletiva será aberta a todos, temos que oportunizar e não restringir, porque no futebol nem sempre um atleta com futuro promissor tem a oportunidade de demonstrar seu talento”, explica Nenê.

Elenco profissional

Em relação ao elenco profissional do Cascavel CR, houve mudanças nos planos em relação à ideia revelada pela diretoria em novembro, no evento de apresentação da comissão técnica, do material esportivo e dos patrocinadores. Na ocasião, falou-se em contar com jogadores que vestiram a camisa da Vai-Vai, terceira colocada na Taça Paulista. Agora, também por conta da chegada do gerente de futebol Edson Silva Martins, o Edinho, o planejamento é outro. “Esperamos um elenco forte, com jogadores gabaritados, de primeira divisão, para fazer um grande trabalho, complementando o grupo com atletas mais novos. Estamos alinhando o pensamento de diretoria e comissão técnica para chegarmos a um denominador comum. É um conjunto de indicações e de minha parte friso que levo muito em conta o comportamento extracampo. O perfil pretendido é de jogador responsável, vencedor, que realize um trabalho sério. Não gosto de ‘baladeiro’, por isso buscamos jogadores com grandes referências, para não termos problemas no elenco”, diz o técnico Nenê Vannucci, que iniciará os trabalhos de pré-temporada no fim de janeiro.