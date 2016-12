Casal troca agressões com facas

Uma discussão de casal por pouco não terminou em tragédia na manhã deste domingo, em Cascavel. Juliane Tratec, de 21 anos, e Jeferson Souza Santana, de 25 anos, trocaram agressões e precisaram do atendimento do socorristas do Siate na Rua Tito Muffato, na região do Santa Cruz.

Os dois estavam em uma residência com familiares, por volta das 11h, quando aconteceu a briga.

Juliane foi vítima de ferimento de arma branca nas costas, na altura do ombro esquerdo. Ela foi encaminhada para a UPA Veneza consciente e orientada. Já Jeferson sofreu um corte no antebraço direito e recusou encaminhamento hospitalar.

A Polícia Militar esteve no local para apurar os fatos e dar os devidos encaminhamentos para a ocorrência.