Carro de Cascavel capota na PR-180

Um capotamento que causou apenas danos materiais estragou os festejos de ano novo para uma família de Cascavel que se deslocava para a prainha de Boa Vista da Aparecida neste sábado (31). Um casal e duas crianças estavam no carro que saiu da pista na PR-180 a cerca de três quilômetros do trevo da BR-277.

O motorista relatou à reportagem que perdeu o freio do veículo em uma curva e enquanto a percorria avançou a pista contrária, na qual vinha um carro sentido Cascavel. Para não colidir frontalmente, puxou a direção de volta à sua mão da rodovia e acabou saindo da pista. Ele ainda tentou controlar o Renault Clio por cerca de 50 metros na grama molhada lateral à pista, mas colidiu com um barranco e o carro capotou, parando perto de uma árvore.

Apenas as duas crianças, uma de três e uma de cinco anos, precisaram de atendimento, foram socorridas pelo Siate e encaminhadas a UPA Pediátrica, mas sem ferimentos aparentes. Elas estavam na cadeirinha de segurança no banco de trás do carro. Já os adultos recusaram atendimento.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para sinalizar o trânsito e dar os devidos encaminhamentos à situação.