Carro capota e para na Praça do Migrante

Um acidente registrado no fim da madrugada desta sexta-feira chamou a atenção de quem passava pela Avenida Brasil, por volta das 5h30, pela cinemática da situação que envolveu dois carros no contorno da Praça do Migrante, em Cascavel.

Um Ônix com placas de Minas Gerais e um C4 Pallas com placas de Cascavel seguiam pelo mesmo sentido da avenida, rumo ao Centro, quando o Ônix bateu na traseira do C4, capotou e parou em cima da calçada, com as rodas para cima, já nas dependências da praça.

O condutor do veículo capotado foi identificado apenas como Augusto, de 34 anos. Ele ficou ferido no rosto. Já seu carona, Heitor Mauri Brunevaldi, 46 anos, sofreu fratura fechada em punho direito. Ambos foram atendidos pelo Siate e levados a UPA Brasília. No C4, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local.