Carro cai em ribanceira no Country

Local no qual os motoristas devem ter atenção redobrada ao passar, por se tratar de um cruzamento em vias rápidas e em descida, a esquina das ruas Voluntários da Pátria e Londrina, na região do Country, teve nova colisão registrada, desta vez na noite desta segunda-feira (26).

A colisão envolveu um Logan, que seguia pelo binário da Voluntários da Pátria e um Gol que seguida pela Londrina sentido São Cristóvão. Com a batida, o Logan capotou e o Gol caiu em uma ribanceira, ficando preso entre árvores, a poucos metros do riacho que passa pelo bairro. A cena impressionou quem passou pelo local.

Os atendentes do Siate foram acionados e atenderam Thais Schmoller, de 21 anos, com contusão na cabeça. Ela dirigia o Logan e foi encaminhada ao Hospital São Lucas. Um rapaz que estava com ela não sofreu ferimentos.

Já o motorista do Gol, Cláudio Francisco da Silva, de 28 anos, que deixou a ribanceira com a ajuda de populares, precisou de atendimento para uma contusão no joelho, mas evitou encaminhamento hospitalar.